Biertje onder 16 in kantine is gewoon

Uit onderzoek van het Rijk blijkt dat slechts in 15 procent van de clubhuizen bier, wijn of andere dranken worden geweigerd aan bezoekers die onder de 18 zijn. „Een mentaliteitsverandering is hoognodig”, meent een bezorgde voorzitter André Bolhuis van de nationale sportkoepel NOC*NSF. Samen met president directeur Pascal Gilet van Heineken Nederland presenteerde Bolhuis gisteren bij de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging de nieuwe campagne ’Blijf Helder’.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik