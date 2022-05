In april had wind uit noordelijke richting de overhand. Vrij koude lucht stroomde daardoor veelvuldig over ons land uit, wat uiteindelijk resulteerde in een iets te koele aprilmaand. „Maar in mei krijgen winden uit zuidelijke richtingen de voorkeur. Het weerbeeld waar je aan moet denken is dan ook gelijk vrij zonnig en droog”, aldus Wilfred Janssen van Weerplaza.

Vroege zomerstart niet ondenkbaar

Wanneer de wind uit zuidelijke richtingen de voorkeur krijgt in deze tijd van het jaar, dan geeft dat een grote weerslag op de temperatuur. Zeker in de week van 16 tot en met 23 mei laat het model grote afwijkingen zien ten opzichte van de normale temperaturen in deze tijd van het jaar, volgens Janssen. „Een setting waarbij je toch echt rekening moet houden met een eerste reeks zomerse dagen van het jaar, mits het weerbeeld het toelaat.”

Hoewel de vooruitzichten goed zijn, is het dus nog zeker geen gelopen race. Hoewel er nu warme dagen aan lijken te komen, kan een simpele verschuiving van de wind de temperatuur meteen doen dalen.

Droogte verscherpt, pittige buien lonken ook

De kans is groot dat de droogte behoorlijk verscherpt. Met de natuur inmiddels vol in het groen, verdampt inmiddels steeds meer water; al helemaal als de temperatuur steeds verder oploopt. Ondertussen is er al een sproeiverbod afgekondigd in Noord-Brabant. In februari viel nog veel regen, maar in maart en april bleef het vrijwel droog.

Desondanks levert dit weerpatroon naast vrij hoge temperaturen niet zelden flinke regen- en onweersbuien op, zo stelt Janssen. „Wanneer dit ook uitkomt wordt, is dat wel iets waar rekening mee gehouden moet worden. In dat geval zal ook droogte een minder groot probleem worden, overlast van mogelijk zware buien des te meer.”