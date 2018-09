Vermoorde aartsbisschop zalig verklaard

Naar verwachting nemen honderdduizenden gelovigen en verscheidene staatshoofden deel aan de plechtigheid en de daaropvolgende mis op het Plaza Las Americas in de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador. De ceremonie wordt streng bewaakt. El Salvador is nog altijd een van de gewelddadigste landen in de wereld. Romero wordt in eigen land als een held vereerd. Al in 1997 werd een proces voor zijn zaligverklaring op gang gebracht, maar vermoedelijk wegens Romero's sympathieën voor de bevrijdingstheologie duurde het tot dit jaar dat paus Franciscus hem tot martelaar voor het geloof verklaarde. Daarmee werd zijn zaligverklaring mogelijk.

Romero was in 1917 geboren in een gezin van acht kinderen in de stad Barrios in het zuiden van El Salvador. Hij werd in 1942 tot priester gewijd. Toen hij in 1977 tot aartsbisschop van de hoofdstad werd benoemd, reageerden het leger en de regering positief, maar waren progressieve priesters en andere gelovigen teleurgesteld. Romero gold als behoudend. Hij had veel van zijn ideeën gekregen van de conservatieve katholieke beweging Opus Dei. Maar als aartsbisschop werd hij een steeds geduchtere tegenstander van de militaire junta en de rechtse partijen in El Salvador.

Op 23 maart 1980 riep Romero in een preek de militairen op zich als christen te gedragen en de bevelen van hun commandanten te negeren. Dat is hem vermoedelijk fataal geworden. Een dag later werd de aartsbisschop doodgeschoten, toen hij in de kapel van een ziekenhuis in de hoofdstad de mis opdroeg. Een week later werd hij begraven in de crypte van de kathedraal. Meer dan 250.000 mensen waren op de uitvaart afgekomen. Zij hadden zich op het plein voor de kathedraal verzameld. Plotseling vielen er schoten. Tientallen mensen kwamen om. Beelden daarvan van een tv-ploeg van de KRO gingen de hele wereld over.