Londen zoekt beruchte gangster in Nederland

De 59-jarige Patrick en de 54-jarige Constance worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag in het noorden van Londen in december 2013. Adams behoort tot de beruchte Britse misdaadclan die de Adams crime family of het A-team wordt genoemd. Hij is een jongere broer van drugsbaron Terry Adams, een belangrijke figuur in de Britse onderwereld.

