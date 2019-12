Kerstkaart met verzoek om verbod op knalvuurwerk

De bonden vinden dat het door het kabinet geïntroduceerde verbod op zwaar knalvuurwerk niet voldoet. Het verbod gaat bovendien pas volgend jaar in. Eerder klaagde de politie al dat het verbod op deze categorie het gevaar voor agenten en hulpverleners niet of nauwelijks kleiner maakt. De politie heeft geavanceerde oordoppen aangeschaft om de 17.000 politiemensen die in de nieuwjaarsnacht actief zijn te beschermen tegen blijvende gehoorbeschadiging.

De ondertekenaars van de kerstkaart doen „een dringend beroep” op de Kamerleden „om in 2020 daadkracht te tonen en een verbod op knalvuurwerk te regelen.”