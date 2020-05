Moeder overleden, spullen gestolen

Nadat mandenmaker Hendrik Ruitenbeek persoonlijke bezittingen van zijn moeder ophaalde in het verzorgingshuis waar ze tot haar dood verbleef, en onderweg naar huis even parkeerde, werd zijn aanhanger met haar eigendommen erin gestolen. Ⓒ APA

HERVELD - Hij was de klap van het overlijden van zijn 85-jarige moeder nauwelijks te boven of hij kreegmeteen een nieuwe dreun te verwerken. Nadat Hendrik Ruitenbeek maandag haar persoonlijke bezittingen ophaalde in het verzorgingshuis waar ze tot haar dood verbleef, en onderweg naar huis even parkeerde, werd zijn aanhanger met haar eigendommen erin gestolen.