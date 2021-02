Duitse Groenen willen verbod op laagbouw

In de miljoenenstad Hamburg is het al tot een verbod gekomen, toen een lokale bestuurder een dikke streep door ’huisje-boompje-beestje’ trok. Burgers, bouwers en politici trekken nu van leer tegen De Groenen. Maar zij zeggen doodleuk: „Vanwege de woningnood willen wij woonruimte voor de meerderheid, in plaats voor een minderheid.”

Kruistocht

Met deze leus gooide de langharige fractievoorzitter Anton Hofreiter in tijdschrift ’Der Spiegel’ de knuppel in het hoenderhok en verdedigde hij zijn kruistocht tegen eengezinswoningen. „Dat kost te veel plek, te veel bouwmateriaal, te veel energie, en te veel verkeer.”

Maar het is een feit dat de meeste Duitsers niet het liefst in een flat willen wonen. Volgens de jeugdbeweging ’Friday for Future’ mag het aantal vierkante meters woonruimte per burger niet langer stijgen, om aan de klimaateisen van Parijs te voldoen.

Silowijken

De Groenen dromen van hoge flats, met minder energieverbruik dan vrijstaande huizen. Maar hun kiezers wonen niet in de socialistische silowijken in de voormalige DDR, of de woonkolossen van westelijk Duitsland. Eerder woont hun electoraat in ruim bemeten centrumappartementen uit de Keizertijd of riante stadsvilla’s. „De Groenen zijn de partij van stadse beter-verdieners,” stelt auteur Gerhard Matzig in de Süddeutsche Zeitung.

Merkwaardig genoeg wonen de meeste mensen in de grootste EU-lidstaat op het Duitse platteland, met zeeën van ruimte en miljoenen leegstaande woningen. Tienduizenden Nederlanders zijn al de grens overgetrokken, op zoek naar goedkopere en ruimere huizen. Maar in de buurt van grote steden stijgen ook in de Bondsrepubliek de prijzen. Hofreiter: „In Hamburg kost een vrijstaand huis al 800.000 euro.”