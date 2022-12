Japan wil tientallen miljarden uitgeven aan langeafstandsraketten

Japan wil in staat zijn vijandelijke raketten te elimineren voordat deze worden afgevuurd. Daarvoor moeten zogenoemde ’tegenaanvalwapens’, in feite aanvalswapens, voor het eerst worden opgenomen in de Nationale Veiligheidsstrategie, die tot nu toe uitsluitend gericht was op defensie. De aanschaf van aanvalswapens is controversieel in Japan, vanwege de pacifistische naoorlogse grondwet. Volgens eerdere mediaberichten overweegt Japan ook om kruisraketten aan te schaffen van de Verenigde Staten.

De regeringspartij van premier Fumio Kishida wil de Japanse defensie-uitgaven de komende vijf jaar laten stijgen tot ten minste twee procent van het bruto binnenlands product, in lijn met die van de NAVO-lidstaten. Dat komt neer op bijna een verdubbeling van de huidige defensie-uitgaven.