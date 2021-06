Woede om groen licht biomassacentrale: ’We steken nog een paar bossen in de fik’

Ⓒ ANP/HH

Diemen - Het blijft spannend of de omstreden biomassacentrale bij Diemen er komt. Energiebedrijf Vattenfall laat in het midden of het de centrale bij Diemen, waarvoor de rechtbank Noord-Holland maandag groen licht gaf, daadwerkelijk gaat bouwen. Tegenstanders kondigen aan in hoger beroep te gaan tegen de bomenverbrander bij de Raad van State.