'Zorgprofessionals haken af door regels'

Het gevoel van verstikkende bureaucratie is volgens het onderzoek het sterkst bij fysiotherapeuten en apothekers. „Als we kijken naar de veranderende opstelling van zorgverzekeraars, lopen apothekers voorop”, zegt Martin Aalders, directeur Advies & Diensten van VvAA. „Zij hebben al een aantal jaar te maken met diverse bureaucratische maatregelen die nu ook over andere beroepsgroepen worden uitgestort. We hoeven dus niet optimistisch te zijn over de gevolgen voor andere zorgberoepen.”

Ruim 1200 huisartsen, apothekers, specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, dierenartsen en andere zorgprofessionals deden mee aan het onderzoek. Volgens Aalders kunnen zij niet meer werken zoals ze graag willen. „Professionals in de zorg werken vanuit een roeping. Ze willen met hart en ziel patiënten beter maken maar moeten zich in toenemende mate bezighouden met zaken die daar weinig of niets mee te maken hebben. Stapels administratie, regels en rompslomp, onderhandelingen met zorgverzekeraars en onzekerheid over contractering. Het leidt allemaal af van goed en bezield hun vak uitoefenen.”

De uitkomsten geven volgens Schaufeli aanleiding tot een vervolgonderzoek.