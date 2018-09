IS verovert grensovergang Syrië met Irak

De grensovergang ligt in de provincie Homs, waar IS woensdag de ruïnenstad Palmyra op het regeringsleger veroverde. De grensovergang ligt ongeveer 240 kilometer van Palmyra. Het is de laatste grenspost aan de grens met Irak die nog in handen van het regeringsleger was. IS heeft het grootste deel van het grensgebied in handen. In het noordoosten van Syrië controleren de Koerden een aantal grensposten.

