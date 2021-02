Fonds voor ondernemers met schade door coronarellen

Dat maakt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekend, nadat ondernemers daar eerder al op aandrongen. „Met dit fonds willen we ondernemers tegemoet komen als ze de schade van de rellen niet vergoed kunnen krijgen via hun verzekering”, aldus Grapperhaus.

De regeling is opgetuigd voor ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun pand, inventaris of goederen. Grapperhaus benadrukt dat het ongebruikelijke is om ondernemers financieel te helpen. „Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien.”

Schandalig

De minister is nog altijd boos over wat er gebeurde nadat de avondklok werd ingesteld „Het is misdadig en schandalig wat er is gebeurd in steden zoals Den Bosch, Rotterdam of Zwolle”, aldus de bewindsman. „Winkels zijn vernield en geplunderd. Ondernemers die het al zo moeilijk hebben, krijgen er hierdoor nog extra zorgen bij.”

Volgens Grapperhaus verweren ondernemers zich goed na alle ellende. „De afgelopen weken ben ik in veel steden op werkbezoek geweest. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht van ondernemers, ze gaan niet bij de pakken neer zitten maar houden de schouders er onder.”

Gedupeerden moeten zich in eerste instantie melden bij hun verzekeraar, als ze zijn verzekerd. „Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling”, zegt de CDA-bewindsman. Hij benadrukt dat het streven nog altijd is om de schade op daders te verhalen. Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling. Het loket is bereikbaar vanaf 9 februari 13:00 uur.