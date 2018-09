Leverancier coffeeshop dicht na hennepvondst

Noordanus is „verbijsterd” over de „vernuftigheid en sluwheid waarmee de handel wordt verborgen”, liet hij via zijn woordvoerder weten. Samen met justitie gaat de burgemeester achter de aannemer en architect van de verborgen ruimte aan.

Ook in een pand van The Grass Company zelf, de coffeeshop aan de Spoorlaan, deed de politie donderdag een inval. De timing van de acties was saillant, want tegelijkertijd diende voor het gerechtshof in Den Haag een rechtszaak die de oprichter van het bedrijf, Johan van Laarhoven, had aangespannen. Hij zit sinds vorige zomer onder erbarmelijke omstandigheden gevangen in Thailand, waar hij wordt verdacht van witwaspraktijken.

Zijn advocaat Gerard Spong eist dat Nederland ervoor zorgt dat hij wordt uitgeleverd. De rechtbank verwierp diezelfde eis eind vorig jaar. Volgens het OM hebben de invallen van donderdag en de rechtszaak niets met elkaar te maken.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de Brabantse coffeeshopketen loopt al jaren. Eerder deze week gaf de rechtbank in Breda burgemeester Noordanus nog gelijk omdat hij vorig jaar ook al besloot het pand van de leverancier voor een halfjaar te sluiten. Daar was toen 10 kilo softdrugs gevonden.

Oprichter Van Laarhoven, die de zaak al jaren niet meer zelf runt, hoopt dat hij snel terug naar Nederland mag. Hij beschreef deze week nog in brieven aan Omroep Brabant de 'hel' waarin hij is beland: met vijftig man zit hij in een vieze Thaise cel. Hij beschrijft hoe voor zijn ogen iemand werd doodgeslagen en het lichaam dagen bleef liggen. Zijn echtgenote zit in een vrouwengevangenis.