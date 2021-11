Antwerpse student doelwit na ruzie over meisje: ’Naakt gefilmd, geslagen en neergestoken’

„G., Ik vergeef je, maar ik kies kwetsbaarheid boven vernedering! Met pijn in mijn hart laat ik jullie het volgende lezen.” Zo begon K. zijn Instagrampost die in korte tijd viraal ging.

Op zondag 31 oktober ging K. naar een evenement. Hij leerde er een meisje kennen en dat werd door omstaanders gefilmd en op sociale media gezet. De ex-vriend van het meisje (G.) kreeg de beelden ook te zien en besloot om K. te contacteren. „Hij wilde met mij afspreken om erover te praten. Ik had daarop toegezegd, waarna we een datum en locatie vastlegden”, aldus K.

Op de geplande datum, vrijdagavond 12 november, vertrok K. naar het station van Berchem. „Ik had G. vroeger een paar keer gezien. We hadden af en toe contact met elkaar op sociale media, daarom dat ik ook dacht dat er geen slechte bedoelingen zaten achter de afspraak.”

De ex-vriend van het meisje, G., stond hem op te wachten, maar even later voegden twee mannen met bedekt gezicht zich toe aan het gesprek. „Ze wandelden langs mij, zodat ik niet kon weglopen”, zegt hij. „Een beetje verderop stonden twee andere gemaskerde jongens en moest ik in een auto stappen.”

Naaktbeelden

De daders en K. stapten uiteindelijk uit aan het Boelaerpark, waar ze hem klappen gaven in het gezicht en de buikstreek. „Ze dwongen me daarna om mijn kleren uit te doen, wat ik uit schrik ook deed. Ik wist niet dat ze alles op camera aan het vastleggen waren.” Nadat ze zijn telefoon en portemonnee meenamen, lieten ze K. alleen achter in het park. Volledig in shock door wat er net gebeurd was, kleedde hij zich aan en vertrok te voet naar huis.

Nog geen uur nadat hij thuis aangekomen was, klopten zijn vrienden aan de deur. „Kom nu naar beneden, je staat naakt op sociale media”, riepen ze. K. legde kort uit wat hem net overkomen was. Het drietal besloot samen om G. opnieuw te confronteren en spraken af.

Messteken

Alsof K. nog niet genoeg meegemaakt had die avond, mondde de tweede confrontatie tussen beide partijen uit op een vechtpartij. De daders, dertien in totaal en verspreid over drie wagens, reden de auto waar K. in zat klem en begonnen de vier inzittenden aan te vallen met messen en hamers. „We probeerden ons te verdedigen met onze armen en benen”, vertelt K.. „In het midden van dat gevecht kreeg ik een messteek in mijn bovenbeen, maar door de adrenaline voelde ik dat pas nadat we gevlucht waren. We zijn dan ook meteen naar de EHBO gereden.”

De volgende ochtend besloot K. om naar de politie te stappen en aangifte te doen. Het dossier ligt ondertussen bij justitie. „Justitie neemt de aangifte van het slachtoffer zeer ernstig en is een onderzoek gestart naar de feiten. Voorlopig is er nog niemand opgepakt voor verhoor”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie.

Hoewel er nog geen schot in de zaak zit, blijft K. hopen dat er snel duidelijkheid komt. „Slapen blijft moeilijk”, zegt hij. „Als ik over straat loop, ben ik constant alert. Ik schrik op van het kleinste geluidje, zeker als het auto’s zijn. Dat is zo vermoeiend.” Op sociale media betuigen velen hem steun.