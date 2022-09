Studenten bedrijfskunde massaal aan de drugs tijdens verplichte introweek: ’Het was chaos’

De organisatie heeft cocaïne, pillen en joints in beslag genomen, aldus een woordvoerder van de Hanze tegenover Stadsblog Sikkom. Betrokkenen stellen tegenover de website dat de organisatie heeft gefaald. Er zou weinig te merken zijn van het zerotolerancebeleid, terwijl dit vooraf wel werd gecommuniceerd.

Liep uit hand

Op donderdagavond liep de situatie uit de hand toen 400 studenten naar een danscafé gingen. Daar werd door tientallen mensen cocaïne gebruikt, waardoor de toiletten naar verluidt uren niet beschikbaar waren. „De organisatie heeft de wc-deuren dichtgedraaid, zodat niemand meer kon snuiven”, vertelt een betrokkene. „Maar toen gingen ze het op andere plekken doen. Het was chaos”, schrijft Sikkom. Even later zouden verschillende studenten zich niet prettig hebben gevoeld bij een feestje in de slaapboerderij.

Homerus tegenover Sikkom zelf wil geen reactie geven op hetgeen wat er zich heeft afgespeeld, omdat ze hier niet bevoegd voor zouden zijn.