Janssen: tweede prik verhoogt effectiviteit vaccin tot 94 procent

Johnson & Johnson gaf dinsdag de eerste resultaten vrij. Volgens het bedrijf maken mensen die een tweede dosis krijgen veel meer antistoffen aan dan mensen die één prik hebben ontvangen. Het in Leiden ontwikkelde vaccin is tot nog toe het enige goedgekeurde coronavaccin waarvan steevast slechts één dosis wordt toegediend. Bij de overige vaccins zijn twee prikken standaard.

Aan de studie deden zo’n 30.000 proefpersonen mee. Bijwerkingen waren volgens de fabrikant vergelijkbaar met die bij een eerste dosis. Een zeer zeldzame bijwerking waar veel over te doen is geweest, is een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Mede vanwege die bijwerking wordt het vaccin van Janssen in Nederland niet meer standaard aan mensen gegeven. Wie het zelf graag wil, kan het nog wel krijgen, want het wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Nederlandse medicijnautoriteit CBG wel als veilig beschouwd. Voor een deel van de mensen die voor Janssen kiezen is het grote voordeel juist dat één prik ervan volstaat.

Het Nederlandse kabinet wil vanaf oktober mensen met een ernstige immuunstoornis een extra prik aanbieden. Welke vaccins daarvoor worden gebruikt, is nog niet besloten. Tot nog toe heeft EMA nog geen zogeheten boostershots van coronavaccins goedgekeurd. Pfizer/BioNTech heeft als eerste een aanvraag daarvoor ingediend bij de toezichthouder,