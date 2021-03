Doden op camping Henkie: ’Lieve mensen’

Donderdagochtend om 4.15 uur werd de woningbrand, waarbij een caravan volledig uitbrandde, gemeld. Een woordvoerder van de politie wist te melden dat er ‘geen enkele indicatie is dat het om een misdrijf gaat’. Ze voegde eraan toe dat het hoogstwaarschijnlijk om twee Nederlanders gaat en de politie het onderzoek aan het afronden is.

De fatale brand vond plaats op ‘Camping Henkie’ in een caravan met uitbouw. Achter de Lekdijk staat een oude dijkwoning. Daar weer achter staan meerdere veredelde stacaravans die naar het zich laat aanzien permanent bewoond worden. Van de uitgebrande ‘woning’ is echter weinig meer over dan wat zwartgeblakerde golfplaten en puin.

Aan het begin van de avond is het stil op het erf. Een paar koerende duiven en een wolk muggen verstoren als enige de serene rust.

Een buurvrouw in het aangrenzende chalet is duidelijk als ze naar buiten komt: ,,Ik wil geen commentaar geven uit respect voor de nabestaanden.” ‘De oude mensjes’ zoals ze haar buren noemt zijn nog maar net weggedragen, wil ze nog kwijt. Dat er nu ‘rust op de camping’ komt, is voor haar het allerbelangrijkst. ,,We hebben het al zwaar genoeg.”

Twee omwonenden vertellen dat op de camping al sinds mensenheugenis mensen wonen die het niet al te breed hebben. ,,Het zijn rustige, lieve mensen waar niemand ooit last van heeft. Een vaste groep mensen die er samen woont en elkaar goed kennen. Dus dit is gewoon een drama. Er wonen ook kinderen die gewoon naar school gaan.”

In het verleden kwam de camping wel vaker in het nieuws. Daarbij ging het vooral om huisjes of caravans die niet voldeden aan de eisen van het bouwbesluit of om permanente bewoning van recreatiewoningen.