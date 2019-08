F16’s stunten boven Zeeland en Noord-Brabant voor tv-serie

,,De manoeuvres die worden uitgehaald kunnen lijken op onderscheppingen of achtervolgingen”, meldt de Koninklijke Luchtmacht. Het gaat om een P-C7, C-130, twee F16’s en een civiele helikopter die worden ingezet.

Waar en wanneer de (gevechts)vliegtuigen precies te zijn, is onduidelijk. ,,We vliegen in twee waves per dag. Dus het enige advies dat we kunnen meegeven is: houd je ogen en oren goed open”, meldt de Koninklijke Luchtmacht.

Het is nog een verrassing voor welke tv-serie de opnames worden gemaakt. Eind van de zomer wordt hier meer over bekendgemaakt. Voor de nieuwe James Bond-film is het in ieder geval niet. ,,Dan zou onze F-35 met nummer F-007 uit Amerika ook mee moeten vliegen. Die heeft het nummer al mee”, reageert de Koninklijke Luchtmacht.