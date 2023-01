Frank verstopt gouden erfstukken van zijn vrouw in vriezer en gooit ze weg met bedorven eten

Frank kwam op een vrijdag thuis van vakantie en ontdekte dat al die tijd de deur van zijn vriezer had opengestaan. Het voedsel was bedorven en de inwoner van Dandenong besloot de etenswaren zonder na te denken linea recta in de afvalbak te dumpen. Wat hij even ’vergat’ was dat tussen het afval zijn dierbare familie-erfstukken zaten. Hij had ze daar ooit verstopt omdat hem dat een plek leek waar inbrekers niet snel zouden kijken.

Het was pas op maandagochtend dat er een lichtje ging branden. Toen hij wakker werd, schoot opeens door zijn hoofd dat hij de munten en juwelen uit de 18e eeuw had weggegooid met het eten. De tweede gedachte die door zijn hoofd schoot, was dat op maandag altijd het huisafval wordt opgehaald.

Frank bedacht zich geen moment en haastte zich naar de straat, maar zijn afvalbak bleek al geleegd. Hij sprong in zijn auto en wist binnen enkele minuten een vuilniswagen te achterhalen. Maar dat bleek niet de wagen die door zijn straat was gereden.

Paniek

In paniek belde de Australiër de gemeente. Daar kreeg hij te horen dat het ’zoeken naar een speld in een hooiberg’ zou worden, maar via-via werd uiteindelijk toch de goede vuilniswagen achterhaald. De volgende dag mocht Frank zich melden bij een afvalverwerker, waar de zes ton aan huisvuil voor hem op een parkeerterrein werd gestort. Als door een wonder had Frank binnen vijf minuten zijn gouden sieraden met een waarde van zo’n 10.000 euro teruggevonden. „Ik herkende mijn tuinafval tussen de enorme berg rommel en toen had ik ze zo te pakken”, verklaarde de gelukkige vinder.

„Ik ben getrouwd, maar het had niet veel gescheeld of ik had nu in een scheiding gelegen”, aldus de opgeluchte Frank na het hachelijke avontuur. De Aussie is de behulpzame vuilnismannen zeer dankbaar. „De volgende keer zal ik niet klagen als de afvalheffing omhoog gaat.”