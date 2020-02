Militairen opgepakt op kazernes in Den Helder en Havelte

Ⓒ ANP XTRA

DEN HELDER - Op een kazerne in Den Helder is een militair opgepakt, omdat hij probeerde met vals geld te betalen. De 21-jarige man uit Wierden had bovendien soft- en harddrugs bij zich, bleek toen zijn slaapruimte en zijn auto werden doorzocht. Daar lag bovendien nog meer vals geld, aldus de Koninklijke Marechaussee.