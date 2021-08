Pas bevallen cheeta adopteert drie welpjes in Beekse Bergen

Cheeta’s Kate en Sara zijn bevallen van drie en vier welpjes. Kate heeft vlak na de geboorte de jongen van Sara geadopteerd, omdat het niet goed ging met Sara.

Dierverzorger Mariska Vermij spreekt van een bijzondere situatie. „Dit is bij ons nog nooit voorgekomen. Sara deed het prima, maar we zagen haar gezondheid steeds verder achteruitgaan. Daardoor kon zij niet meer voor haar jongen zorgen en is er een welpje overleden. Kate beviel een dag later, waarna we besloten om de drie jongen van Sara bij haar in het nestje te leggen.”

Omdat zes jongen erg veel is om te voeden krijgt Kate extra voer, „maar verder zorgt Kate goed voor zowel haar eigen jongen als haar pleeg-welpjes.” Ook met Sara gaat het inmiddels weer een heel stuk beter.