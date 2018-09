Dode door ongeval op A73 bij Horst

Door een aanrijding tussen vier auto's ontstond in de rijrichting Nijmegen vlak voor 18.00 uur een ravage. Twee auto's vlogen in brand. De hulpdiensten zetten een traumahelikopter in, die op de snelweg landde.

Later op de avond gebeurde er op de A73, nu ten zuiden van Horst, een tweede ongeluk. Twee auto's en een vrachtwagen botsten daar op elkaar, aldus de VID.