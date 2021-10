Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal nieuwe besmettingen blijft gelijk

Vrijdag en zaterdag daalde dat aantal, nu is weer sprake van een lichte stijging.

Op de ic’s liggen 3 patiënten meer in vergelijking tot zaterdag, op de verpleegafdelingen worden 25 patiënten extra behandeld.

Daarmee is de daling van van het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s na elf dagen op rij tot staan gekomen.

Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft redelijk gelijk

Er verandert maar weinig aan het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het gemiddelde over zeven dagen nam zondag vergeleken met zaterdag weliswaar iets toe van 1654 tot 1657, maar schommelt al negen dagen rond hetzelfde niveau.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde zondag dat er de laatste 24 uur 1620 positieve coronatests zijn vastgesteld. Dat zijn er iets meer dan vorige week zondag, toen 1601 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Zaterdag werden er, na correctie, 1676 nieuwe besmettingen gemeld.

In Den Haag hoorden 75 mensen dat ze met corona besmet waren, in Amsterdam waren dat er 72. Rotterdam telde 69 nieuwe besmettingen, in Almere 34 en in Tilburg bleken 26 mensen besmet.

Er is de afgelopen 24 uur één sterfgeval door het coronavirus gemeld, vier minder dan zaterdag. Dat wil niet zeggen dat die allemaal afgelopen dag zijn overleden. Soms duurt het een tijdje voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is gestorven.