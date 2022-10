Leiders Noord-Korea en Wit-Rusland: Vladimir, gefeliciteerd

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un looft de in een oorlog verwikkelde Poetin omdat hij „de waardigheid en belangen van Rusland verdedigt tegen de dreigingen van de Verenigde Staten.” De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko noemt Poetin een ware leider die „moeilijke beslissingen” moet nemen om de waardes en tradities van het Russische volk te beschermen.

Beide landen werken steeds inniger samen met Rusland, zeker sinds Rusland door de invasie in Oekraïne meer geïsoleerd is komen te staan op het wereldtoneel. Rusland heeft afgelopen woensdag nog de recente reeks rakettesten van Noord-Korea verdedigd tijdens een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad.

Het Kremlin liet weten dat Poetin gewoon door zal werken op zijn verjaardag, maar dat er ook een „informele bijeenkomst” op de agenda staat. Daarvoor zouden de leiders van voormalige Sovjetlanden zijn uitgenodigd, maar de precieze gastenlijst is onbekend.

Oorlog

Cadeautjes vanuit Kiev hoeft Poetin niet te verwachten. Volgens president Volodimir Zelenski rukt het Oekraïense leger verder op in het zuiden van het land, waar het probeert de regio Cherson op de Russen te heroveren. In minder dan een week is al ruim 400 vierkante kilometer gebied bevrijd, meldden de Oekraïense strijdkrachten donderdag.

Zelenski sprak daarna zelfs over een gebied van 500 vierkante kilometer, die sinds 1 oktober weer in handen is van het Oekraïense leger. Ook in het oosten worden meerdere militaire successen gemeld, aldus Zelenski in een videoboodschap. De claims kunnen nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Bekijk ook: Kiev voelt spanning toenemen na nucleaire dreigementen uit Moskou

Het is de eerste keer dat Kiev cijfers geeft over de Oekraïense vooruitgang bij het tegenoffensief. Dorp voor dorp wordt ingenomen, meldde Zelenski eerder al. Belangrijkste doel is de hoofdstad Cherson, die al snel na de Russische invasie in handen van de vijand was gevallen. Het werd slechts een van de weinige steden die de Russen in wisten te nemen, naast bijvoorbeeld het aan gort geschoten Marioepol.

Cherson is een van de vier regio’s die Rusland onlangs heeft geannexeerd. Eerder deze week gaf een kaart van het Russische ministerie van Defensie aan dat Russische troepen meerdere locaties in de regio hebben opgegeven. Het inlijven van de gebieden werd aanvankelijk nog gevierd in Moskou.