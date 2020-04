Tussentijdse zitting zaak-Ruinerwold focust op voorarrest

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Door de coronamaatregelen is de inhoud van tussentijdse zitting maandag beperkt en niet toegankelijk voor buitenstaanders. De pers kan de zaak op afstand volgen via een videoverbinding.

Het bestaan van het gezin Van D. kwam in oktober vorig jaar aan het licht, nadat een zoon over de situatie was gaan praten in een lokale kroeg. De beide verdachten werden opgepakt en zitten sindsdien vast.

Van D., wiens vrouw in 2004 overleed, had negen kinderen. De jongste zes leefden bij hem op de boerderij, in afzondering, vanaf hun geboorte. Niemand mocht van hun bestaan weten.

De kinderen leefden volgens het OM in een soort religieuze ban. Van D. zou zijn kinderen vanaf jonge leeftijd hebben mishandeld. Een aantal van de kinderen zou nog steeds volgens in de boerderij geldende, religieuze regels willen leven. Zij zaten meestal niet letterlijk opgesloten - de deur stond vaak open. De rechtbank heeft de boerderij vorig jaar bezocht, om de situatie met eigen ogen te bekijken.

Van D. werd in 2016 getroffen door een hersenbloeding en kan niet meer praten. De rechtbank heeft eerder dit jaar bepaald dat hij neurologisch moet worden onderzocht. Ook besloten de rechters tot een gedragskundige observatie van beide verdachten in het Pieter Baan Centrum.

Volgens het OM was Oostenrijker Josef B. „het gezicht naar de buitenwereld”, waardoor Van D. en zijn kinderen afgeschermd konden blijven. B. zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. „Ik heb een rein geweten”, zei hij eerder. „Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd.”