Spong dreigt OM met megaclaim

Spong meent dat zijn cliënt Johan van Laarhoven door een blunder van justitie vastzit in Thailand. Van Laarhoven, oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, wordt in Nederland verdacht van witwassen en woont in Thailand.

Het OM in Thailand heeft hem op eigen initiatief opgepakt en de collega's in Nederland zeggen daar niet blij mee te zijn. „De Thai hebben onze informatie gebruikt om een zelfstandig onderzoek naar witwassen te starten en dat is hun goed recht”, zegt hoofdofficier Charles van der Voort.

Hij vindt dat Van Laarhoven een risico heeft genomen door in Thailand te gaan wonen. „Dat is prachtig voor hem zolang dat goed gaat. Maar zodra de Thai een onderzoek naar hem starten, dan hoort daarbij dat je dan ook aan de wetten van dat land gebonden bent en daar last van kan hebben.”