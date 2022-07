’Monsterfiles’ in de maak op Europese wegen

Updates van de ANWB kunt u onderaan dit artikel live volgen.

Terugkerende vakantiegangers en Parijzenaren die afreizen naar het zuiden. Het wordt dit weekend volgens de ANWB een van de drukste weekenden van dit jaar op Europese wegen. Daarnaast moeten reizigers rekening houden met hoge temperaturen.

In Duitsland komt het verkeer vast te staan door werkzaamheden en terugkerende Scandinavische vakantiegangers. Zo heeft men op de A8 tussen München en Salzburg al een vertraging van meer dan vier uur. De A99 bij München is in beide richtingen gesloten. In Hamburg is door werkzaamheden de A7 richting het noorden dicht, ook kan men files verwachten op de A3 en A5.

Drukte op de Route du Soleil

Veel Parijzenaren beginnen dit weekend aan hun vakantie en reizen massaal af naar het zuiden. Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er al 4 uur 50 minuten vertraging. Zo is het al druk op de A31 tussen Luxemburg, Nancy en Beaune, de A6 tussen Beaune en Lyon, de A7 tussen Lyon en Orange en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens. Bestuurders verliezen al veel tijd op de A7 naar de Middellandse Zee met bijna 3 uur vertraging tussen Lyon en Orange. Bij de Mont Blanc beginnen de files ook aan te zwellen, net als op de A1 net onder Compiègne door een ongeluk.

Drukte in Zuid-Frankrijk rond 10 uur Ⓒ Screenshot Google Maps

Verder richting het zuiden wordt het druk op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje, en tevens op de A10 tussen Parijs en Bordeaux en de A630 tussen Bordeaux en de Spaanse grens. Naar de Atlantische kust is het bijna 4 uur extra filerijden. Volgens Weeronline stijgt het kwik op de populaire vakantieroute tot 32 graden. Voldoende water meenemen is daarom aan te raden. De verkeersdienst raadt reizigers naar Zuid-Frankrijk aan om te rijden via de A20 over Limoges en Brive.

Alpenfiles

In Zwitserland kan op zaterdag bij de Gotthardtunnel de hele dag file staan in beide richtingen. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van zo’n twee uur, zowel richting het noorden als het zuiden. In Oostenrijk is oponthoud op de populaire vakantieroute A10 en A11 tussen Salzburg, Villach en de Sloveense grens. Grootste knelpunten zijn de Tauerntunnel en de Karawankentunnel.

Nederlandse Formule 1-fans die onderweg zijn naar Hongarije voor de Grand Prix dit weekend moeten vanaf Wenen rekening houden met drukte op de A4/M1 naar Boedapest. Ook in Italië kunnen de snelwegen overvol raken door vakantiegangers naar de Middellandse Zee- en Adriatische kust. Het geduld van reizigers wordt op de proef gesteld op de A22 tussen Brenner en Verona.