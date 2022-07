Na ’monsterfiles’ op Zwarte Zaterdag: ’Denk wel dat mensen spijt hebben’

Updates van de ANWB kunt u onderaan dit artikel live volgen.

De eerste echt zwarte zaterdag zit erop. Op de belangrijkste routes richting de Zuid-Europese vakantielanden reden auto’s bumper aan bumper. Rond 10.00 uur zaterdagmorgen stond er al honderden kilometer aan files op de wegen. Op de Route du Soleil moesten reizigers rekening houden met een extra reistijd die vanmorgen al was opgelopen tot 5 uur en 17 minuten.

,,Dat beloofde weinig goeds, want vorig jaar liep het oponthoud op tot 4,5 uur op het hoogtepunt. En dat was rond 12.00 uur”, meent Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie, die meent dat het echt om een gitzwarte zaterdag gaat. ,,Ook in Duitsland, Oostenrijk en België kregen vakantiegangers die met de auto op pad waren, te maken met ellenlange opstoppingen.”

Uren bij de reis optellen

,,Het was zaterdag echt druk en eigenlijk mag je dan pas met recht spreken van een zwarte zaterdag. In vergelijking met de drie voorgaande weekeinden moest je er nu soms echt uren bij optellen voordat je bij je vakantieadres op de camping, hotel of appartement arriveerde”, zegt Broekhuis. ,,Dat komt omdat dit weekeinde ook in Spanje, Italië en Frankrijk de mensen vakantie krijgen en onderweg gaan naar hun vakantieadres. Voorgaande weekenden waren het vooral bepaalde regio’s uit ons land en Duitsland die op reis waren, wat ook al veel drukte gaf, maar in vergelijking met vandaag niets veel voorstelt.”

Op de Verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag wordt nauwgezet bijgehouden waar de drukte ontstaat. ,,Het is overal vreselijk druk en je ziet op steeds meer wegen problemen ontstaan”, ziet ook Heleen de Geest zaterdagmiddag. ,,We monitoren alles en geven via Twitter en onze site informatie door aan de reizigers. Daarnaast leveren de hoge temperaturen extra hinder op, want met 35 graden Celsius is het niet prettig reizen.”

Spijt

Waar het in Frankrijk bijna op alle routes richting de zon zaterdag stilstond, liep het ook op de A8 bij de grens tussen Duitsland en Oostenrijk vast met een extra reistijd van vier uur. ,,Waar we nu ook keken, overal stroomden de wegen vol”, aldus Broekhuis. ,,Ik denk dat heel erg veel vakantiegangers zaterdag spijt hebben dat ze ondanks alle waarschuwingen toch de weg zijn opgegaan.”

Duizend wegwerkzaamheden

In Duitsland had het verkeer ook last van de bijna duizend wegwerkzaamheden die op de Autobahn plaatsvinden. Niet alleen richting het zuiden hadden mensen daar last van, ook terugkerende Scandinavische vakantiegangers kwamen daar vast te staan. ,,Ach, waar we ook kijken, overal ontstaan opstoppingen”, zag ook Edwin de Hart van de verkeersinformatiedienst. ,,Je kunt het haast niet bijhouden, want het verandert nu echt per minuut. Mensen die onderweg gaan moeten gewoon goed de info op de sites in de gaten houden, maar files ontlopen zal dit weekend haast onmogelijk zijn.”

Geluk bij een ongeluk is voor de ANWB Verkeersinformatie dat zaterdag de boeren nergens voor problemen zorgden. ,,We konden ons dus vooral focussen op het buitenland met onze nieuwsvoorziening. In ons land viel het verder erg mee met de drukte. Rijkswaterstaat werkt de komende periode aan de A2, de Randweg van Eindhoven. Tot 22 augustus moet het verkeer in beide richtingen over minder en smallere rijstroken rijden. Dit zal leiden tot forse hinder. Voor auto's met caravan wordt deze route afgeraden.