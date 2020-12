FvD na ’onderzoek’: er ging niets mis bij JFVD

Het Parool onthulde vorige maand informatie, op basis van screenshots en gesprekken met anonieme bronnen, waaruit zou blijken dat leden van Jongeren van Forum voor Democratie (JFVD) antisemitische en homofobe uitspraken hebben gedaan. Er zouden ook nazisympathieën zijn gedeeld.

Er moest een onderzoek komen en dat werd uitgevoerd door Wybren van Haga, de oud-VVD’er die inmiddels steun en toeverlaat van Baudet is. Ook voormalig Rabobank-topman en Forum-adept Ralf Dekker hielp. De conclusie luidt grofweg dat er door de JFVD en de Tweede Kamerfractie van Forum prima is opgetreden.

Schone lei

Naar aanleiding van signalen is er volledig onderzoek gedaan een zijn aanbevelingen ’voldoende’ opgevolgd. Wel was er sprake van een persoonsverwisseling, geven ’onderzoekers’ toe. „De in Het Parool genoemde 23-jarige student is door een ongelukkige naamsverwisseling niet geschorst en iemand met dezelfde voornaam heeft een schorsingsbrief gekregen.” Die JFVD’er werd zelfs gepromoveerd tot fractiemedewerker in de Tweede Kamer.

Aanvullend onderzoek is niet nodig, staat in het rapport. Wel wordt de aanbeveling gedaan om alle bestaande app-groepen te verwijderen, om ’met een schone lei’ te beginnen. Ook moet er een protocol worden opgesteld voor gedrag in app-groepen.

Freek Jansen

Baudet is in ieder geval blij met het onderzoek van zijn getrouwen. „Het is een grondig en serieus rapport, waarin op geen enkele wijze wordt verbloemd of vergoelijkt. U kunt het integraal lezen op de website van de JFVD. En u kunt zich mijn opluchting voorstellen, toen ik las dat er geen verwijtbaar handelen is geconstateerd, noch bij mij, bij de Tweede Kamerfractie of het FVD bestuur, noch bij de JFVD en/of bij Freek Jansen.”