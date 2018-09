'Hoge bod van NS op HSL totaal onverwacht'

Dat zei Wim Korf, projectdirecteur HSL-Zuid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1995-2001), woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie die het debacle van de Fyra onderzoekt. De enquête moet antwoord geven op de vraag waarom de Fyra-treinen vijf jaar te laat gingen rijden tussen Amsterdam en Brussel en er door grote technische mankementen al snel mee moesten ophouden.

Volgens Korf bestond bij de overheid geen behoefte om meer te krijgen dan het minimum van 100 miljoen per jaar. Maar als de NS zegt dat een bod van 178 miljoen haalbaar is, is dat voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat een gegeven, zei Korf.