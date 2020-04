Slechts bij één zendmast harde aanwijzing dat het om 5G-terreur gaat

Dat laat de landelijke eenheid van de politie weteen aan De Telegraaf. Na een golf van brandstichtingen in Groot-Brittannië is het de laatste weken raak in ons land. Onbekenden stichtten brand bij telefoonmasten in onder meer Deurne, Beesd, Rotterdam, Nuenen, Groningen en Almere. De vereniging Monet, die namens telecomproviders overlegt met gemeenten over locaties van nieuwe masten, heeft aangifte gedaan van de zendmastterreur.

„De regionale eenheden van de politie doen zelf onderzoek naar de brandstichtingen, maar de landelijke recherche heeft een coördinerende rol. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie uitgewisseld over sporen, werkwijze en data die zijn onderschept. We kijken bijvoorbeeld of we met dezelfde personen te maken hebben”, legt woordvoerder Thomas Aling van de landelijke eenheid uit. Ook kijkt de landelijke recherche naar soortgelijke brandstichtingen in andere landen en is de NCTV betrokken bij het onderzoek.

Aling zegt dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn over de daders of in welke richting gekeken moeten worden. Dat ze dienen als protest tegen zogenaamde, verhoogde straling van het 5G netwerk of dat de terreur komt van personen die menen dat er een verband is tussen 5G en het verspreiden van het coronavirus, wordt vooralsnog nog niet gestaafd door harde feiten. „We weten pas wat het exacte motief is, als we de daders pakken”, zegt Aling. Alleen bij een zendmast in Deurne stond ergens ’Fuck 5G’ geschreven.

Brandstichting kan volgens Monet als gevolg hebben dat het noodnummer 112 tijdelijk niet meer mobiel bereikbaar is. Ook communicatie met ziekenhuizen en verzorgingstehuizen kan in gevaar komen. Volgens Aling kan het wegvallen van een mast inderdaad gevaarlijke consequenties hebben. „Opsporing van de daders heeft daarom echt hoge prioriteit.”