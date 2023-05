Vier jaar cel voor kind betrekken in sm-relatie

Het vervaardigen, bezitten, verspreiden van kinderporno en het seksueel misbruik van een minderjarige vindt de rechter voor zowel de 42-jarige vrouw uit Beilen als de 50-jarige man uit Wassenaar bewezen. De rechter vindt ook dat de moeder zich schuldig heeft gemaakt aan koppelarij (het aanbieden van haar kind voor ontuchtige handelingen).

Het meisje deed eind 2021 aangifte van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017. Ze was acht jaar oud toen dit begon. Het stel zit sinds vorig jaar februari vast, beiden ontkennen het misbruik. De moeder gaf alleen toe dat zij naaktfoto’s van haar dochter maakte, in opdracht van haar ’meester’. Zij kon hem niets weigeren, zei ze eerder tegen de rechter.

Narcistische trekken

De vrouw kampt volgens deskundigen met psychische stoornissen waaronder een stressstoornis. Deze stoornissen zijn van invloed geweest in het begaan van de strafbare feiten. Die kunnen haar in verminderde mate worden aangerekend. Bij de man zijn geen stoornissen geconstateerd. Uit testen komt naar voren dat de man narcistische trekken heeft en over weinig empathisch vermogen beschikt. Maar te weinig om te kunnen spreken van een stoornis, concludeerden de deskundigen. De Wassenaarder wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht.

Misbruik

De rechter neemt het stel kwalijk dat zij een jong meisje vergaande seksuele handelingen liet verrichten, die ze samen met haar moeder moest doen. De vrouw had haar dochter hierin moeten beschermen, zei de rechter. Daarvoor in de plaats zette zij haar kind in om de seksuele behoeften van de man te bevredigen en daarbij maakte zij misbruik van het vertrouwen dat het kind had in haar moeder.

De man liet het meisje geloven dat het normaal was om deze dingen te doen. Hij maakte misbruik van het overwicht dat hij op haar en haar moeder had, zei de rechter. De man nam geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden en schoof tijdens het proces de schuld af naar de medeverdachte. De Beilense toonde wel enig besef van het gebeuren en is inmiddels met een behandeling gestart. De kans op herhaling is klein en de rechter vindt een verplichte behandeling daarom niet nodig.

Het stel moet het slachtoffer een schadevergoeding van 17.500 euro betalen.