De coronaregels die iedereen echt moet naleven

Handen wassen

Elk virusdeeltje dat in de wasbak en afvoer verdwijnt, maakt geen mens meer ziek. Dus: was uw handen goed. Niet even onder de kraan door zwiepen met wat zeep, maar serieus wassen. Handen goed nat maken, dan de zeep pakken en net zolang wrijven tot zowel boven- als onderhanden bedekt zijn met zeep. En, stelt het RIVM, neem ook de vingers, de vingertoppen, de nagelriemen en de polsen mee. Spoel vervolgens af met stromend, lauw water.

Gezicht: afblijven

Voor het coronavirus is er één uitdaging: hoe dring ik binnen in het menselijk lichaam? Het gezicht biedt de beste kans: via ogen, mond of neus. Maar laat dat net de plek zijn die we, vaak onbewust, aanraken met onze vingers. En met virusdeeltjes aan onze handen besmetten we dus onszelf. Het is lastig die gewoonte te onderdrukken. Maar een stressballetje helpt. En zakdoekjes in de buurt ook. Maar het belangrijkste: zorg voor schone, gewassen handen.

Anderhalve meter

Het coronavirus is onzichtbaar. Dus in principe kan iedereen u besmetten. Ook die hartsvriendin of favoriete neef. Daarom het advies om tenminste anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Bij de supermarkt, maar ook op straat als u iemand treft. En kom al helemaal niet samen in grotere groepen, waar het virus vrij spel kan krijgen. Elke niet doorgegeven besmetting scheelt mogelijk weer opnames in de drukbezette ziekenhuizen.

Ziek? Thuisblijven

Voor vier op de vijf mensen verloopt de infectie met het coronavirus redelijk mild; zoals gewone griep. Gelukkig. Tegelijkertijd zit daar de valkuil. Wie hoest, niest, keel- of hoofdpijn of koorts heeft, kan besmet zijn met corona. Ook al lijkt het best mee te vallen. Blijf ook met milde klachten thuis. Het voorkomt besmetting van een ander bij wie het virus mogelijk veel ernstiger verloopt.

Verdenking: huisarts

Wie flink ziek wordt en vreest dat hij of zij corona heeft, moet eerst de huisarts bellen. Ga niet zelf gelijk naar een huisartsenpost en ook niet naar het ziekenhuis. Zo voorkomt u dat zorgmedewerkers of omstanders worden besmet. Zeker als u in een risicogebied bent geweest en koorts heeft boven de 38 graden, is het verstandig de huisarts te raadplegen.