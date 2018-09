Enzo Knol krijgt eigen speelfilm

Offline gaat over het vacuüm waarin de Nederlandse bevolking terecht komt als het hele land plotseling langdurig 'offline' gaat vanwege een internet-blackout. Knol speelt zichzelf. De film van regisseur Iván López Núnez moet in 2016 in de bioscopen te zien zijn. "Het idee van Offline sprak mij enorm aan omdat het internet voor mij en andere YouTubers natuurlijk ons bestaansrecht is”, vertelt Knol op het festival van Cannes.

"Dit is misschien wel het allergrootste project waar ik ooit bij betrokken ben geweest en ben heel erg trots dat ik de eerste YouTuber ben die bekend mag maken dat ik in de film zit." Knol (21) plaatst dagelijks filmpjes op YouTube waarin hij laat zien welke alledaagse dingen hem bezighouden. Zijn kanaal telt maar liefst 680.000 abonnees. Gedurende de productie van de film houdt hij zijn volgers op de hoogte van zijn belevenissen als acteur. De andere acteurs worden binnenkort bekendgemaakt.