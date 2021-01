Studente (23) op bizarre wijze verongelukt in parkeergarage

De student social work stond op het punt de parkeergarage in Downtown Columbus te verlaten, schrijft New York Post. Bij het betaalpoortje glipte haar creditcard uit haar handen, naast de auto. Toen ze die probeerde op te rapen, drukte ze per ongeluk het gaspedaal in. De autoriteiten onderzochten de camerabeelden van het fatale ongeluk.

De auto bewoog vooruit, waardoor Strauss klem kwam te zitten tussen de betaalautomaat en haar voertuig. Ze werd dood aangetroffen door een beveiligingsmedewerker. „Ze versnelde per ongeluk en kwam in botsing met de parkeerkiosk”, bevestigt de politie.