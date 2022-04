Lege stallen door vogelgriep: ’Ik kon het niet aanzien’

Binnenland

Opnieuw pluimveebedrijf in Lunteren getroffen door vogelgriep

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Alle 88.000 kippen worden geruimd. Het gaat om de zevende besmetting in deze regio in twee weken tijd, zo is vrijdag gemeld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.