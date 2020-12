Douane vindt ruim 1200 kilo cocaïne tussen aluminiumfolie

De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Of het bedrijf betrokken was bij de smokkel, is niet bekendgemaakt. De gevonden partij drugs is vernietigd, aldus het OM. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van FIOD, douane, Zeehavenpolitie en het OM, doet verder onderzoek naar de zaak.

Eerder deze maand onderschepte de douane in de haven van Rotterdam in een aantal dagen tijd 4128 kilo drugs. Toen ging het om een straatwaarde van ruim 309 miljoen euro en werden vier arrestaties verricht.

