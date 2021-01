‘Capitool-bestorming van enorm symbolisch belang’

Een couppoging met maar één schuldige: president Donald Trump. Zo luiden de meeste analyses na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington woensdagavond. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ plaatst de Telegraafverslaggever de onrust in de Verenigde Staten in perspectief. Als voormalig Rusland-correspondent heeft Duk het extreme geweld uit de Sovjet-Unie nog op zijn netvlies. „Daar liep zoiets steevast uit op bloedvergieten. Deze bestorming leek me meer een verdwaasde actie van zeer ontevreden, woedende burgers, opgehitst door hun onverantwoordelijke president, maar zonder duidelijk plan.”