Verdachten witwassen Limburg weer op vrije voeten

Bij invallen in een autogarage en drie woningen in de gemeente Peel en Maas namen de opsporingsdiensten vorige week dinsdag voor zo’n 4,7 miljoen euro aan auto’s, onroerend goed, vorderingen, contant geld en horloges in beslag. Daarbij werden twee vrouwen (35 en 40 jaar) en twee mannen (48 en 51 jaar) uit de gemeente Peel en Maas gearresteerd.

Het viertal wordt verdacht van witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die op dit moment in de gevangenis zit. De 60-jarige gedetineerde was actief in de drugshandel, bleek uit een eerdere rechtszaak. De man, John B., zit in de gevangenis voor een vergismoord in Venlo in 2012. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord op Wilmo R., maar de huurmoordenaar uit Letland die de aanslag uitvoerde schoot diens vrouw Tanja Gurskaja dood.