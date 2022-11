Rellen uitgebroken in Brussel na België-Marokko: vuurwerk gegooid en brand gesticht

Al voordat de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Marokko begon werd er met vuurwerk gegooid. Tijdens de wedstrijd liep het volledig uit de hand. Sommige relschoppers gooiden met vuurwerk naar mensen, anderen sloopten straatmeubilair en werden er brandjes gesticht. Verschillende steps zijn in vlammen opgegaan en één exemplaar is in de voorruit van een auto gegooid. De politie is massaal ter plaatse.

België, vier jaar geleden nog halve finalist op het WK, verloor zondag met 2-0 van Marokko.

