Rellen uitgebroken in Brussel na wedstrijd België-Marokko

De politie had zich voorbereid op mogelijke rellen rondom de wedstrijd, die met een 0-2 nederlaag voor België eindigde. Voorafgaand aan de wedstrijd werd al met vuurwerk gegooid. Tijdens de wedstrijd liep de situatie helemaal uit de hand op de Anspachlaan en de Brusselse Kleine Ring.

Het ging al tijdens de wedstrijd mis bij het centrum van de Belgische hoofdstad, in de buurt van het Zuidstation. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Ook werden bankjes en geparkeerde auto’s beschadigd.

Sommige relschoppers gooiden volle flessen drank of vuurwerk naar mensen, anderen sloopten het straatmeubilair en werden er brandjes gesticht. Verschillende steps zijn in vlammen opgegaan en één exemplaar is in de voorruit van een auto gegooid. De MIVB laat weten dat het verkeer op verschillende tramlijnen is stilgelegd op bevel van de politie. Ook de wagen van een cameraploeg van de openbare omroep werd bekogeld.

’Huilende peuter’

VRT-journalist Riadh Bahri tweet vanuit zijn woning: „Traangas in mijn straat. Net een vrouw en huilende peuter laten schuilen in de gang. De lucht hangt vol.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Via Twitter veroordeelt burgemeester Philippe Close de rellen en raadt hij supporters af om naar het centrum te komen.

Bekijk ook: Dreun voor Rode Duivels na verlies tegen Marokko

Omdat er vooraf al werd gevreesd voor rellen was de politie massaal ter plaatse. Ook een aantal cafés hadden beveiligingsmaatregelen genomen.

Tekst gaat verder onder de tweets

Ⓒ Amaury Michaux

Schilderswijk

Een grote groep mensen is zondagmiddag in de Schilderswijk in Den Haag de straat op gegaan na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar. Hierbij wordt feest gevierd en veel vuurwerk afgestoken. Op beelden op sociale media zijn op straat veel joelende mensen en toeterende auto’s en scooters te zien. Sommige mensen dragen de Marokkaanse vlag met zich mee.

De politie kon niets zeggen over de situatie in Den Haag.

Tekst gaat verder onder de tweets

Ook in de Utrechtse wijk Lombok gaan mensen de straat op om de overwinning van Marokko te vieren, is te zien op beelden van RTV Utrecht. De regionale omroep Rijnmond deelt beelden van feest op de West-Kruiskade in Rotterdam. Ook het Mercatorplein in Amsterdam-West is volgestroomd met voetbalfans, aldus NH Nieuws. Mensen steken vuurwerk af en zwaaien met fakkels, schrijft de regionale omroep.

Het Mercatorplein Amsterdam Ⓒ VLN NIEUWS