Bendeleden mogelijk ook door politie gedood

Daags na de schietpartij hebben de lokale autoriteiten bijna honderd wapens gevonden in sportbar Twin Peaks en op de parkeerplaats waar de bendes elkaar te lijf gingen. Het gaat onder meer om boksbeugels, messen en knuppels. Negen mensen vonden de dood, achttien bendeleden raakten gewond. De politie arresteerde bijna tweehonderd bikers.

De autoriteiten vrezen wraakacties. Zondagavond en in de nacht naar maandag kwam het al tot dreigementen, niet alleen aan het adres van agenten maar ook bij ziekenhuismedewerkers. Ook heeft de politie sterke aanwijzingen dat bendeleden van hun leiders het groene licht hebben gekregen los te gaan tegen de politie.

Alle slachtoffers behoorden tot de betrokken motorbendes, vooral de Bandidos en de Cossacks. Het is volgens Swanton een wonder dat er geen onschuldige voorbijgangers of agenten zijn geraakt.

De krachtmeting was geen totale verrassing, maar een gevolg van wekenlange problemen tussen bendes. Naar schatting tweehonderd bendeleden uit Texas waren in de bar Twin Peaks bijeen, onder meer om over de onderlinge rivaliteit te praten. Maar ergens in de toiletten ontstond een vechtpartij die zich snel uitbreidde naar de bar en vervolgens naar het hele café-restaurant en het parkeerterrein.

Volgens Swanton was de politie beducht voor geweld en stond ze op enige afstand paraat. Mogelijk had de massale vecht- en schietpartij kunnen worden beperkt of voorkomen als de bedrijfsleiding van Twin Peaks niet had geweigerd informatie met de politie te delen. Bovendien had de politie volgens Amerikaanse media het bedrijf vooraf vergeefs verzocht geen gastheer te zijn voor de bendes. Swanton zei in zijn loopbaan als politieman in 34 jaar tijd niet zo'n bloedige plaats delict te hebben gezien. „Overal lag bloed.”