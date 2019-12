Britten blauwbekkend naar de stembus

Zelfs deze hond moest een jasje aan vanwege de kou. Het dier moet wachten, terwijl zijn baasje zijn stem uitbrengt. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - Kevin Bottomley loopt in Balcombe, een dorp in West Sussex, af op de vertegenwoordigers van het dienstdoende kiescomité. „Kevin Bottomley; 1 Red Square, Balcombe”, zegt hij met duidelijke stem. Hij krijgt een glimlach terug. Er is natuurlijk geen Rode Plein in Balcombe, maar ze kennen ’Botts’.