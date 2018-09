Ruim zestig galerieën op 31e KunstRAI

Het gaat zowel om reeds gevestigde namen als opkomende galerieën. „Wie weet staat hier de aankomende Banksy, Armando of Karel Appel”, meldt de organisatie. Die laatste namen zijn overigens ook te vinden op de beurs. Bij achttien galerieën is ook een solostand ingericht, waarin het werk van één kunstenaar wordt belicht. Verder is er onder meer een beeldententoonstelling samengesteld door Annelien Kers, eigenaar van Kers Gallery Amsterdam, en is er een zandmozaïek te zien op de vloer van een stand van de hand van Elvira Wersche. Hiervoor gebruikt ze zand vanuit de hele wereld.

De KunstRAI opent op woensdagavond 27 mei en duurt tot en met zondag 31 mei.