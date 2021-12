Dievengilde berooft Europees Parlement tijdens pandemie

Diefstal is geen nieuw fenomeen binnen de grote parlementsgebouwen in Brussel en Straatsburg, maar in het eerste coronajaar is er sprake van een opmerkelijke stijging. Vorig jaar hebben dieven in totaal 199 keer toegeslagen, zo blijkt uit een verslag van de begrotingscontrolecommissie. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder en een enorme toename ten opzichte van 2018 (82 meldingen).

Verhuiscircus

De jaarlijkse schade komt ’normaal’ uit op gemiddeld 60.000 euro, maar vorig jaar ging het om een bedrag van naar schatting 127.000 euro. Vooral kostbare voorwerpen zoals laptops, smartphones en tablets waren populair bij het dievengilde.

Uit een analyse van de Europese instelling blijkt dat dieven vooral toeslaan op momenten dat de gebouwen bijna leeg zijn en mensen grotendeels onopgemerkt door de gangen kunnen struinen. Dat is door het verhuiscircus tussen Straatsburg en Brussel een terugkerend fenomeen, maar in 2020 stonden de gebouwen door verplicht thuiswerken tijdens de eerste coronagolf langer leeg.

Naar verhouding waren Europarlementariërs en hun medewerkers vaker slachtoffer in vergelijking met voorgaande jaren. „Dat kan worden verklaard door het feit dat hun werkomgeving tijdens de lockdown bijna volledig leeg was”, zo valt te lezen in het verslag. De politie doet nog onderzoek naar verschillende gevallen; tot nu toe zijn er vijf mensen opgepakt.

Het Europarlement heeft direct extra veiligheidsmaatregelen genomen en alle gebruikers van de gebouwen gewaarschuwd om kostbaarheden niet onbeheerd achter te laten.