Meer woningen verkocht in april op jaarbasis

In totaal registreerde het kadaster 12.748 verkochte woningen in april. Van alle woningtypen werden er meer verkocht dan een jaar geleden. Bij vrijstaande woningen is de stijging met 20,5 procent het grootst. De kleinste stijging, van 13,4 procent, betrof de twee-onder-een-kapwoningen.

Ten opzichte van maart steeg alleen de verkoop van twee-onder-een-kapwoningen (plus 0,4 procent) en deed de grootste daling zich voor bij tussenwoningen (min 7,2 procent).

In alle provincies werden in april op jaarbasis meer woningen verkocht. De stijging is het grootst in Drenthe met 40,4 procent. De kleinste stijging is in Friesland met 12,2 procent. Vergeleken met maart laten alleen Limburg, Friesland en Zeeland een stijging zien, met respectievelijk 6,8 procent, 9,2 procent en 14,9 procent. De grootste daling is in Flevoland met 15,6 procent.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april met 14,4 procent toe ten opzichte van een jaar geleden, naar 18.692. Vergeleken met maart is er een daling van 3,6 procent.

Het aantal executieveilingen steeg op jaarbasis met 1,2 procent tot 166. Op deze veilingen worden huizen verkocht, waarvan de bewoner niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.