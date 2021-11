Zeven voertuigen betrokken bij kettingbotsing N34: weg in beide richtingen afgesloten

Hierbij waren zes auto’s en een vrachtwagen betrokken. Twee inzittenden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De weg is in beide richtingen ter hoogte van Gieten afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling tot 19.00 uur duurt. Het verkeer wordt omgeleid via Schoonloo/ Rolde over de N374, N376 en N33.