'Vertrek Paradijs klap voor redactie'

In april ontstond er al onrust bij de redactie nadat bekend was geworden dat de directie van de Telegraaf Media Group (TMG) de mogelijkheid onderzoekt om de krant op te delen in stukken. Katernen als Vrouw, Privé en Autovisie worden dan losgekoppeld van de krant. De plannen zijn volgens de redactieraad in strijd met het redactiestatuut. „De redactieraad was al in onderhandeling met de directie om een regeling te treffen waar de raad wel mee kan leven. Door het vertrek van Sjuul is de redactie geamputeerd, maar de raad blijft strijdbaar”, zei De Winter.

De redactieraad van De Telegraaf liet weten het vertrek van Paradijs te betreuren, maar kon verder niet op de zaak ingaan.

Paradijs legde zondag per direct zijn functie als hoofdredacteur neer. Volgens de directeur van TMG Landelijke Media, Harry de Wit, hebben hij en Paradijs dat zondag besloten. Sinds 2009 was Paradijs hoofdredacteur.