’Meer zorgen over vaccinatieweigeraars dan snelheid inenten’

„Natuurlijk willen wij dat het zo snel mogelijk gebeurt, maar zorg dat als je het doet dat je het goed doet. En als er dan een paar weken extra voor nodig zijn en we weten dan dat het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, dan maken die paar weken ook niet uit”, aldus de woordvoerster.

De organisatie is volgens haar nu vooral bezig met de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zorgmedewerkers er ook klaar voor zijn. „We merken dat er nog veel twijfels zijn, er moet nog veel meer geïnvesteerd worden in goede informatievoorziening. Mensen hebben allerlei vragen, over de effecten op de lange termijn, zwangere vrouwen vragen zich af of het nou wel slim is om dat vaccin te nemen, kortom er is heel veel onzekerheid”, stelt de zegsvrouw.

NU’91 vindt dat het ministerie van Volksgezondheid met betere informatievoorziening moet komen.