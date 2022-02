’Asielopvang blijft komende maanden onder druk staan’

„De opvangcapaciteit blijft de komende maanden onder druk staan”, meldt de staatssecretaris. Vanaf eind maart is desondanks voorzien dat veel noodopvanglocaties sluiten. Volgens Van der Burg zorgt dat voor problemen. „De inzet van deze locaties moet worden verlengd of er moeten nieuwe opvanglocaties worden geworven, zodat het COA over voldoende opvangcapaciteit blijft beschikken.” Van der Burg vraagt mede-overheden dit jaar 42.000 opvangplekken beschikbaar te hebben. Vorig jaar waren dat er zo’n 10.000 minder.

Er zitten bovendien nog duizenden asielzoekers met verblijfsvergunning - zogeheten statushouders - in de opvang, waardoor zij plekken bezet houden. „Daarnaast blijft het zaak dat gemeenten in 2022 blijven doorgaan met de versnelling om vergunninghouders te huisvesten. In de brief verzoeken wij de medeoverheden gezamenlijk met het Rijk deze opgaven te realiseren.”

Golf van kritiek

In december kwam toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol met ’aanwijzingen’ waardoor het leek alsof gemeenten werden gedwongen extra opvangplaatsen te regelen. Het zorgde voor een golf van kritiek vanuit gemeenten en kritische Kamerleden. „Zoals eerder aan uw Kamer is gemeld, is het kabinet niet voornemens om – als de benodigde opvangplekken onverhoopt niet worden gerealiseerd zoals eind 2021 dreigde te gebeuren – in de toekomst nogmaals de term ’aanwijzing’ op een dergelijke wijze te gebruiken”, schrijft Van der Burg.

Er wordt op dit moment ook geen noodwetgeving voorbereid voor een dergelijke situatie, meldt de bewindsman. Van der Burg gaat in een brief nogmaals door het stof naar aanleiding van de actie van zijn voorganger. „Wij betreuren de onduidelijkheid die dat heeft veroorzaakt. De term ’aanwijzing’ willen wij in een dergelijke situatie niet meer op deze wijze gebruiken.”

’Een ingewikkeld proces’

Er wordt ook gekeken of het aanmeldcentrum Ter Apel kan worden ontzien. Dat is nu de enige plek waar asielzoekers zich kunnen melden als ze in Nederland aankomen. „Momenteel worden de mogelijkheden verkend en nader uitgewerkt voor een tweede aanmeldcentrum aanvullende op Ter Apel in de gemeente Westerwolde.”

Volgens Van der Burg is dat ’een ingewikkeld proces’. „Om het aanmeldcentrum in Ter Apel evenwel voor een aanzienlijk deel te ontlasten, is de IND gestart met een pilot in Zevenaar waar nareizigers, die al verblijfsmogelijkheden hebben in Nederland, zich melden bij aankomst in Nederland.”